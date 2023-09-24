Окупанти скинули керовані авіабомби у напрямку Зміїного - Сили оборони півдня

У такій спосіб ворог намагається загострювати обстановку у морі.

У ніч проти 24 вересня окупанти тричі скинули керовані авіабомби (КАБ) у напрямку острову Зміїний.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

"В морі ворог також намагається загострювати обстановку. Тричі застосовував авіацію в напрямку Зміїного, скинувши 4 керовані авіабомби", - зазнали у повідомленні без подробиць.

Окрім того, корабельне угруповання ворожого флоту розгорнуто в кількості 8 одиниць в Чорному та 1 - в Азовському морях.

"Ракетоносії, які вчора виходили на чергування, звечора заведені в пункти базування. Але рівень ракетної загрози залишається високим", - наголосили у повідомленні.

Нагадаємо, днями росіяни атакували острів Зміїний, коли там перебувала знімальна група ТСН. Ціллю ударів окупантів були катери, їх посікло уламками.

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