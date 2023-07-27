Окупанти скинули на Харківщину авіабомбу: моторошні кадри наслідків

На жаль, звнаслідток атаки загинула жінка 74 років та є постраждалі.

Минулої ночі, 26 липня, росіяни завдали ракетного удару керованою авіабомбою КАБ-250 по смт Ківшарівка Куп'янського району, що на Харківщині.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Авіабомба влучила поруч з 5-поверховим житловим будинком. Будинок пошкоджено, в одній з квартир обвалилася стіна. Також пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок.

На жаль, загинула жінка 74 років та є постраждалі. Це - жінки 35-ти, 81-го та 71-го років та 74-річний чоловік, їхній стан - середній.

Також вночі зафіксовано влучання ракетою С-300 у нежитлову будівлю у смт Великий Бурлук Куп'янського району. Будівля зазнала пошкоджень, сталася пожежа.

"Протягом минулої доби російські загарбники з артилерії, мінометів та іншої зброї обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів. Сталися лісові пожежі, у с. Івашки Богодухівського району мінометним обстрілом пошкоджено будівлю ліцею. У с. Перовське мінометним обстрілом пошкоджено об‘єкт критичної інфраструктури. Без постраждалих", - підсумува голова ОВА.

Росіяни скинули авіабомбу на Харківщину 27 липня: наслідки / Фото: Олег Синєгубов

Росіяни скинули авіабомбу на Харківщину 27 липня: наслідки / Фото: Олег Синєгубов

Росіяни скинули авіабомбу на Харківщину 27 липня: наслідки / Фото: Олег Синєгубов

Як повідомляли раніше, у ЗСУ попереджають про нові атаки росіян. Керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк закликала українів бути уважними до тривог найближчі дні.

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