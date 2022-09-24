Окупанти скинули на позиції ЗСУ контейнери з отрутою – ОК "Південь"

Втрат та критичних станів серед українських військових немає.
Російські загарбники за допомогою безпілотника скинули на бойові позиції українських військових контейнери з отруйною речовиною.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" щодо підсумків поточної оперативної обстановки на півдні України за 23 вересня.
"З використанням безпілотного літального апарату на наші бойові позиції скинуто контейнери з отруйною речовиною, ймовірно – хлорпікринова граната К-51. Бойові медики спрацювали чітко, втрат та критичних станів немає", - йдеться у повідомленні.
ЗСУ також провели підготовчу роботу щодо виявлення пунктів управління, місць зосередження ворожого озброєння та техніки, встановлення місць підтягування резерву, в тому числі і залізницею з напрямку тимчасово окупованого Криму. Над цими об’єктами встановлюється вогневий контроль.
Нагадаємо, у Мелітополі "кадирівці" захопили склад сільськогосподарської техніки.
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