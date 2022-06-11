Окупанти скинули на Сумщину дві вибухівки з безпілотника, а потім накрили артобстрілом

Окупанти скинули на Сумщину дві вибухівки з безпілотника, а потім накрили артобстрілом

У другій половині дня російські війська скинули на Великописарівську громаду Сумської області дві вибухівки. Відразу після цього ворог здійснив артилерійський обстріл.

На щастя, пошкоджень та жерт внаслідок ворожих обстрілів немає.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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"Після 13 години на територію Великописарівської громади ворог скинув дві вибухівки з безпілотника. Одразу за цим, близько 13:30 розпочався артобстріл цих же територій, 12 "приходів". Руйнувань та жертв немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку російські окупанти обстріляли завод "Азот", внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа. З радіаторів витекли десятки тон мастила. "Територію заводу "Азот" обстрілюють дуже потужно, годинами, важким калібром. Там мастило витекло з радіаторів, десятки тонн, дуже потужна пожежа", – повідомив Гайдай.

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