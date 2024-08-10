Окупанти скинули вибухівку з дрона на автомобіль: є поранені, серед яких підліток

Постраждала родина: 41-річний чоловік, 40-річна жінка та їх 15-річний син дістали вибухові та черепно-мозкові травми.
Під удар російського безпілотника у Кіндійці під Херсоном потрапила родина. Серед постраждалих – підліток.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Близько п’ятої години вечора окупанти скинули вибухівку з дрона на автомобіль, у якому перебували троє людей. 41-річний чоловік, 40-річна жінка та їх 15-річний син дістали вибухові та черепно-мозкові травми", – йдеться у повідомленні.
Усіх потерілих бригада "швидкої" доправила до лікарні. Нині вони перебувають під наглядом медиків.
Нагадаємо, у Херсоні росіяни скинули вибухівку з дрона на людей: загинув чоловік.
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