Окупанти сконцентрували 10 тисяч військових біля Кринок: Гуменюк повідомила, що там відбувається

Ворог тисне на Кринки, але безуспішно.

У районі Кринок Херсонської області росіяни сконцентрували близько 10 тисяч військових. Окупанти намагаються вибити ЗСУ із зайнятих позицій.

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

"Там продовжується наша бойова робота із закріплення і розширення плацдарму, ворог намагається вибивати наші підрозділи. Там фактично вже немає жодного вцілілого будинку, працюють артзасоби однієї та іншої сторони. Крім того, ворог дуже потужно бомбардував цей регіон", - заявила вона.

Раніше Гуменюк повідомила, що окупанти стягують на Херсонщину піхотинців та десантників.

Аналітики зазначили, що у Росії з кадрових військових формують десантно-штурмові бригади, що дятимуть як спеціалізовані підрозділи для десантування і розвідки в тилу українських ліній оборони.