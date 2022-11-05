Окупанти сконцентрували максимальні сили на Бахмутському напрямку: стало відомо, скільки там військ

На Бахмутському напрямку станом на 5 листопада сконцентровані близько 30 тис. російських військових. Окупанти вже чотири місяці намагаються прорвати оборону ЗСУ на Донеччині.

Про це речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив у ефірі телеканалу "Еспресо".

Він зазначив, що Бахмут на сьогодні є однією з найгарячіших точок на лінії фронту.

"На цьому напрямку противник є найагресивнішим, з концентрацією максимальних своїх сил. Ворог використовує регулярні Збройні сили РФ та приватні військові угруповання. У районі Бахмута зараз зосереджено близько 30 тис. особового складу РФ", – розповів Череватий.

Він додав, що ЗСУ щодня там проявляють героїзм, мужність і демонструють нестандартні, неочікувані для противника дії. Зазначається, що українські війська щодня зривають атаки та плани окупантів.

Що відбувається на Бахмутському напрямку

За найсвіжішими даними Генштабу ЗСУ, російська армія намагається утримати тимчасово захоплені території, стримували дії українських військ та веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що найбільш жорстокі бойові дії протягом усього цього тижня зосереджені на Донбасі – це Бахмут і Соледар.

Російська армія зазнає колосальних втрат на Донецькому напрямку, повідомляють американські аналітики. Зокрема, йдеться про території поблизу Бахмута та Вугледара.

Водночас проблеми на Бахмутському, а також на Авдіївському напрямках є і в ЗСУ. Ці проблеми пов’язані з недостатньою кількістю засобів, тому окупанти відсутпають там дуже повільно. Про це заявив член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

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