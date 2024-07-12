Окупанти смертельно вдарили авіабомбою по Вовчанській громаді: фото атаки

Армія РФ вдарила авіабомбою по селу Білий Колодязь Вовчанської громади на Харківщині, загинули троє людей, восьмеро постраждали.

Про це повідомили у ДСНС та показали наслідки атаки.

"Загинуло 3 особи (2 чоловіка та жінка), ще 8 людей постраждало. Від вибухів зруйновано житлові будинки та надвірні забудови. Сталися пожежі. За різними адресами горіли 2 одноповерхових багатоквартирних будинки барачного типу та господарчі споруди загальною площею близько 1800 кв.м", - йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, обстріл Білого Колодязя відбувся приблизно о 17:30. За попередньою інформацією, Росія щонайменше двічі вдарила ФАБ-500 з УМПК з території Бєлгородської області по селу.

Фото: ДСНС

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством.

Вдень знімати просто неможливо! Репортаж з-під Вовчанську

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