Окупанти сотнями депортують людей до Росії: яка ситуація в Маріуполі зранку 26 квітня

Окупанти сотнями депортують людей до Росії: яка ситуація в Маріуполі зранку 26 квітня

Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Близько 95% міста зруйновано російськими окупанти. Там немає світла, води, опалення, зв'язку, їжа закінчується. Скільки людей залишається в місті - невідомо.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 25 квітня.

Жодних домовленостей немає: Верещук прокоментувала заяви РФ про гуманітарні коридори з "Азовсталі"

Російські окупанти збрехали про те, що вони у понеділок, 25 квітня, організували гуманітарні коридори з оточеної РФ "Азовсталі" у Маріуполі. Україна намагається залучити ООН для порятунку цивільних жителів, повідомила віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Арестович розповів, яка ситуація в Маріуполі

У Маріуполі ситуація залишається складною. Противник попри заяви військово-політичного керівництва продовжує зосереджувати зусилля в районі оборони українських військ на заводі Азовсталь, повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

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“Дуже складною ситуація залишається в місті Маріуполь, де противник попри заяви їх вищого військово-політичного керівництва Росії на рівні президента і міністра оборони РФ продовжує зосереджувати зусилля в районі оборони наших військ на заводі Азовсталь. Зранку там працює авіація противника, дальня авіація, стратегічні бомбардувальники, артилерія противника”, - розповів Арестович.

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На Великдень окупанти депортували з Маріуполя до Росії майже 150 людей, серед них діти

На Великдень росіяни депортували із окупованого Маріуполя до Росії 149 людей, зокрема 23 дитини. Фактично окупанти не приховують своїх намірів – обмежити в кількості населення Маріуполя, розселити переважно в районі морського порту для забезпечення його обслуговування, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Українські військові у Маріуполі перебувають не лише на території "Азовсталі"

Українські бійці в Маріуполі перебувають не лише на території заводу "Азовсталь". Вони наразі є ще в чотирьох місцях міста, повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Він також підкреслив, що російські війська зазнали великих втрат під час спроби штурмувати "Азовсталь".

Associated Press

Під Маріуполем знайшли ще одну братську могилу

Під Маріуполем, у селищі Старий Крим, виявлено ще одну братську могилу. Це вже третє місце масового поховання біля блокадного міста. Як повідомила міська рада, супутник зафіксував викопані траншеї на території Старокримського кладовища. Також оприлюднено відповідні фото.

Окупанти порушують наказ Путіна в Маріуполі

Російські окупанти продовжують тримати в заручниках маріупольців, при цьому брешуть про те, що вони 25 квітня організували гуманітарні коридори з оточеної РФ "Азовсталі" в Маріуполі. Ворог продовжує атакувати район оборони ЗСУ в Маріуполі - завод "Азовсталь". Окупанти використовують авіацію, артилерію та решту засобів, включно з наземними засобами, ведуть вогонь танками. Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович сказав у відеозверненні.

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Оборона Маріуполя знизила боєздатність багатьох військових підрозділів Росії - британська розвідка

Оборона України Маріуполя виснажила багато російських підрозділів та знизила їх боєздатність, повідомили у розвідці Міноборони Великої Британії.

"Рішення Росії тримати в облозі, а не атакувати маріупольський металургійний завод "Азовсталь", означає, що багато російських підрозділів залишаються закріпленими в місті і не можуть бути передислоковані. Оборона України Маріуполя також виснажила багато російських підрозділів та знизила їх боєздатність", - йдеться у повідомленні.

Росія все ще може застосувати хімічну зброю в Маріуполі - розвідка

Росія не відмовилась від планів застосування хімічної зброї проти українських захисників та мирного населення на "Азовсталі". Проти людей, які перебувають на території заводу "Азовсталі" в Маріуполі, Росія може застосувати хімічну зброю. Згідно з останніми даними для того, щоб уникнути втрат серед військовослужбовців ЗС РФ, може бути здійснено так зване "викурювання" українських захисників та мирного населення з приміщень підприємства, повідомляє Головне управління розвідки МО України.

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Нагадаємо, розпочалася 62 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. У Генштабі ЗСУ оприлюднили оперативну інформацію щодо російсько-української війни станом на 26 квітня.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 61-го дня війни

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