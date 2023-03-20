"Окупанти спалили всі запаси": експерт розповів, коли в росіян настане снарядний голод

Сьогодні російська промисловість здатна виробляти 5–7 тис. снарядів на добу. Утім, це набагато менше за реальні потреби окупантів.

Таку думку висловив український військовий експерт, полковник запасу Роман Світан, пише "ГОРДОН".

Експерт зазначає, що окупанти спалили практично все, що у них було.

"Вони спалили всі запаси. Тобто зараз вони виходять на так званий снарядний голод – коли вони почнуть працювати з коліс. От вони виробляють на добу 5–7 тис. снарядів максимально, тобто це ввімкнено всі верстати, усі військові заводи працюють у три зміни. І вони більше [ніж виробляють] не можуть використовувати", – пояснив Світан.

Він додав, що зараз росіяни використовують 10–12 тис. снарядів на добу за реальної потреби 20 тис., але протягом місяця і ці цифри сильно скоротяться.

"А влітку вони використовували 60 тис. снарядів на добу. Зараз вийшли на 10–12. А вийдуть протягом місяця на рівень 5–7 тис. снарядів на добу: рівно стільки, скільки вироблятимуть. Це називають снарядним голодом. Із такою кількістю боєприпасів вони зможуть утримувати фронт максимум завширшки кілометрів 200 – не більше. Не те що наступати чи, там, якісь дії робити – утримувати фронт такою кількістю [боєприпасів]", – переконаний експерт.

Світан зазначає, що росіяни "бігають по всьому світу збирають боєприпаси", тому що "чудово знають, чим це закінчиться" найближчим часом.



"Їм треба буде ухвалювати рішення згортатися, іти із Херсонської, Запорізької областей, іти в [тимчасово окупований] Крим, тобто запечатуватися цими входами у Крим: у Перекопі, у Чонгарі, на Арабатській Стрілці, там кілька десятків кілометрів. І йти: або на Донбас запечатуватися, або взагалі іти за територію 91-го року. Точніше, за кордон України материкової. І вже там починати виконувати певні оборонні заходи. У них просто ось ця проблема", – заявив Світан.

Експерт переконаний, що росіянам поставили завдання вийти на нормування використання боєприпасів.



"Є певні ліміти. Ось привезли, припустімо, у льох поклали на три – п'ять днів... Припустімо, 100 снарядів привезли на п'ять днів: 20 снарядів на добу. І далі ти або їх одразу використовуєш, а потім чотири дні сидітимеш без снарядів, або використовуй по 20 снарядів на добу – і розтягнеш на п'ять днів. Тому що тільки за п'ять днів надійде наступна машина наповнити льох", – пояснив він ситуацію, у якій опинилися росіяни.

Зокрема, за його словами, ці ліміти пов'язані тим, що проблеми ймовірних додаткових постачань з інших країн Росія наразі не вирішила, зазначив експерт.



"І ось у такий режим зараз практично всю лінію фронту основну – запорізьку й херсонську – переведено. Чому вони зараз і збираються: розуміють, до чого все це йде. Узяти ніде", – підсумував Світан.

Додамо, що військовий експерт розповів, коли може розпочатися український контрнаступ.

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