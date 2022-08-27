Окупанти спалюють своїх загиблих разом із підбитою технікою - СтратКом ЗСУ

Про випадки застосування такого методу переробки відомо у Донецькій області на Слов'янському напрямку.

Російські окупанти спалюють своїх загиблих разом із підбитою технікою.

Про це у Telegram повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

"Через погано організовану евакуацію поранених та вбитих, військовослужбовцям РФ доводиться утилізувати своїх загиблих товаришів на місці. Про випадки застосування такого методу переробки відомо у Донецькій області на Слов'янському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін, підписавши указ про збільшення кількості армії, хоче перекинути на війну в Україну ще орієнтовно 90 тисяч військовослужбовців. За даними української розвідки, в Україні воюють близько 160 тисяч російських військовослужбовців. Сюди входять сухопутні і повітряні сили.

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