Окупанти спалюють та ховають тіла померлих мешканців: яка ситуація в Маріуполі зранку 13 квітня

Окупанти спалюють та ховають тіла померлих мешканців: яка ситуація в Маріуполі зранку 13 квітня

Що відбувається в Маріуполі.

Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Понад 90% міста зруйновано російськими окупанти. Приблизно 120 тисяч мирних жителів залишаються там - без світла, води, опалення, зв'язку та продуктів.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 12 квітня.

Влада Маріуполя підтвердила хімічну атаку на місто

Заступник міського голови Маріуполя Сергій Орлов підтвердив інформацію про хімічну атаку російських військ на місто.

"Ми не можемо надати більш детальну інформацію. Але у нас є підтвердження від військових, що це сталося", – коротко сказав Орлов.

У Маріуполі росіяни з танка розстріляли будівлю благодійного фонду "Карітас"

У Маріуполі російські окупанти розстріляли будівлю благодійного католицького фонду "Карітас". Внаслідок обстрілу загинули 7 людей, зокрема дві працівниці фонду з бухгалтерії та п'ятеро членів їхніх родин.

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Будинки 84 тис. маріупольців повністю зруйновані

У Маріуполі будинки 84 тисяч мешканців міста повністю зруйновано, інформує Маріуполська міська рада. Це 40% багатоповерхівок або близько 2 млн квадратних метрів. Аби побудувати таку кількість житла та створити там хоча б базові умови для проживання необхідно 2,3 млрд доларів. За попередніми підрахунками, загальна потреба на відновлення інфраструктури міста зросла до 12,5 млрд доларів.

Подоляк про мобільні крематорії в Маріуполі, в яких окупанти спалюють мирних мешканців

Росія заявила, що нібито "рятує" людей на Донбасі. Тим часом, у Маріуполі окупанти спалюють у мобільних крематоріях тисячі тіл мирних мешканців міста, повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Росія заявляє, що її мета в Україні - "захистити людей на Донбасі". Просто цієї миті російські мобільні крематорії спалюють тіла тисяч цивільних у Маріуполі, другому за розміром місті Донецької області. Ті, хто вижив, помирають з голоду. Від чого ви їх захищаєте? Від життя?" - написав Подоляк.

Associated Press

"Далекий Схід Росії чекає на вас!": депортованим до РФ жителям Маріуполя роздають листівки

Депортованим до Росії жителям блокадного Маріуполя окупанти роздають листівки, де написані перспективи життя на Далекому Сході у країні-агресорці. Окупанти обіцяють примусово вивезеним українцям громадянство РФ, безкоштовні землі, низьку іпотеку та гроші.

В ОП заявили, що шукають рішення щодо Маріуполя, але непублічно

Президент і керівництво ЗСУ докладають максимум зусиль для того, щоб знайти рішення і допомогти українським воїнам відвоювати Маріуполь. Водночас роблять це непублічно, аби не інформувати ворога, повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк.

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Майже 100 тисяч українців Росія примусово вивезла до Сибіру, на Кавказ та до Чечні – The Independent

Місяць тому російська влада віддала наказ про переселення майже 100 тис. українських біженців якомога далі від зони бойових дій на відстань 8,8 тис. кілометрів від їхніх домівок. Насильно евакуйованих жителів Маріуполя просять підписати документи про те, що їхнє місто обстріляли нібито українські війська.

Стан постраждалих від токсичної речовини в Маріуполі відносно задовільний: про симптоми отруєння повідомили в полку "Азов"

Постраждалі особи внаслідок розповсюдження ворогом отруйної речовини невідомого походження в місті Маріуполь знаходяться у відносно задовільному стані, заявили у відео в полку "Азов", який перебуває в Маріуполі. Встановити речовину наразі не вдалося. Але відомо, що ворогом було застосовано отруйні речовини або сильнодійні отруйні речовини переважно задушливої дії. Через перебування в повній блокаді токсикологічний аналіз неможливий.

Основна симптоматика постраждалих: гіперемія обличчя, підвищення артеріального тиску, сухість та печія в зоні ротоглотки, слизових ділянок очей.

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Тримали і тримаємо оборону до кінця: морпіхи Маріуполя записали відео

Морські піхотинці з 36-ї бригади, які захищають Маріуполь від російських окупантів, передали вітання українському народу. Вони запевнили, що залишаються на своїх позиціях, але сили вже вичерпані.

Мер Маріуполя розповів, як росіяни намагаються "замести сліди" своїх звірств у місті

Російські окупанти планують за сім днів зачистити свої звірства, які загарбники вчинили в українському Маріуполі. За словами мера міста Вадима Бойченка, зараз в Маріуполі росіяни збирають трупи містян і зачищають вулиці від них, а також завалів. Тіла відвозять на спеціальні склади-накопичувачі. Крім того, як додав Бойченко, окупанти мають кілька цинічних планів щодо вбитих мирних людей у місті: захоронювати тіла в братських могилах та спалювати в мобільних крематоріях.

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США не можуть підтвердити хімічну атаку, але заявили, що РФ може застосувати хімічні агенти в Маріуполі

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що держава не змогла підтвердити застосування хімічної зброї в Україні. Водночас він зазначив, що США мають достовірну інформацію про те, що російські сили можуть використовувати різноманітні засоби боротьби з масовими заворушеннями.

Нагадаємо, росіяни приховують сліди своїх злочинів у Маріуполі та використовують мобільні крематорії для спалення вбитих ними цивільних. Рахунок загиблих там іде на тисячі.

Хімічна атака у Маріуполі: отрути надихались як військові, так і цивільні

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