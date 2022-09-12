"Окупанти спішно біжать з позицій": Синєгубов заявив, що ЗСУ на Харківщині виходять до кордону з РФ (відео)

На окремих ділянках фронту ЗСУ вже вийшли до державного кордону з Росією.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, армія РФ продовжує покидати свої позиції та тікати вглиб раніше окупованих територій, або ж одразу до Росії.

"Наші військові продовжують операцію зі звільнення Харківщини від російських окупантів. Ворог спішно кидає свої позиції та тікає вглиб раніше окупованих територій, або одразу на територію РФ", - написав Синєгубов.

Він уточнив, що росіяни вже залишили населені пункти Великий Бурлук та Дворічна Куп'янського району.

"На окремих ділянках фронту наші захисники вийшли до державного кордону з РФ", - додав голова ОВА.

Своєю чергою, очільник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, прикордонники у складі Сил продовжують знищувати ворога та укріплятися на звільнених територіях.

Нагадаємо, Кулеба пояснив зростання кількості ракетних ударів по Україні та закликав людей дбати про власну безпеку.

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