Окупанти спричинили екологічну катастрофу на Запорізькій АЕС – "Енергоатом"

Росіяни спровокували екологічну катастрофу на Запорізькій АЕС. Внаслідок зупинки енергоблоків станції тепла вода не потрапляє у ставок-охолоджувач ЗАЕС, у результаті чого температура води впала до близько +13 градусів.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

"Це призвело до масового вимирання риби у ставку. Наразі він зариблений двома видами риб – тепловодною телапією та азійським сомом, які були завезені близько 25 років тому для забезпечення екологічної чистоти. Риби виконують санітарну функцію, знищуючи зелені водорості й забезпечуючи чистоту охолоджувальних трубок конденсатора турбіни. За сприятливих умов, коли температура взимку ніколи не опускалася нижче +18 градусів, риба розмножувалася" - йдеться у повідомленні.

В Енергоатомі попередили, якщо температура води в ставку-охолоджувачі не підніметься найближчим часом, на берег викине близько тисячі тонн мертвої риби.

Терор окупантів на ЗАЕС

Російськ армія регулярно обстрілює місто Енергодар, в якому також розташована Запорізька АЕС.

Днями Державна інспекція ядерного регулювання України повідомила, що Росія проводить незаконне будівництво на захопленій Запорізькій атомній електростанції.

Російські загарбники також не можуть запустити ЗАЕС на повну потужність.

За даними Генштабу, росіяни можуть підірвати житлові масиви і влаштувати теракт на Запорізькій АЕС під час відступу.

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