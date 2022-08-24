Окупанти спробували наступати, але ЗСУ відбили всі спроби: яка ситуація на фронтах 24 серпня

Російські військові протягом 24 серпня намагаються наступати, штурмувати, покращувати своє положення та обстрілювати райони населених пунктів на різних ділянках фронту в Україні.

Так, тривають ворожі повітряні та ракетні удари по військових та цивільних цілях в Україні.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Ситуація на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках залишається незмінною.

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На Сіверському напрямку російські війська обстріляли зі ствольної артилерії населені пункти Товстодубове, Шевченкове та Засілля Сумської області.

На Харківському напрямку окупанти зі ствольної та ракетної артилерії вдарили по районах Харкова, Світличного, Слатиного, Руських Тишків та ще 20 населених пунктів. Окрім того, за допомогою авіації ворог завдав ударів поблизу Верхнього Салтова, Пришиба, Рубіжного та Одноробівки.

На Слов'янському напрямку загарбники били по районах Слов'янська, Долини, Бражківки, Богородичного, Краснопілля, Костянтинівки, Дібрівного. Водночас сили противника зробили невдалу спробу нападу в напрямку Нової Дмитрівки.

На Краматорському напрямку російська армія влаштувала артилерійські обстріли поблизу Сіверська, Спірного, Івано-Дар'ївки, Верхньокам'янського.

В напрямку Бахмута ворожа ствольна та ракетна артилерія "накрила" райони Костянтинівки, Соледара, Веселої Долини, Бахмутського, Майорського, Шумів, Зайцевого, Васюківки, Кодеми, Білогорівки та Яковлівки. Окупанти за допомогою авіаударів намагалися знищити важливі об'єкти в районах міст Соледар та Бахмут.

Російські війська намагалися покращити своє тактичне положення в напрямку населених пунктів Соледар, Бахмутське та Кодема. Усі ці спроби були відбиті і ворожі сили відступили.

На Авдіївському напрямку загарбники обстріляли зі ствольної артилерії та множинних ракетних систем околиці Авдіївки, Александрополя, Опитного, Водяного, Новобахмутівки, Красногорівки та Невельського. Ворожих авіаударів зазнали райони населених пунктів Мар'їнка, Олександропіль та Водяне.

Армія РФ наступальними та штурмовими діями знову намагалася встановити контроль над населеними пунктами Піски та Невельське. Проте противник не зазнав успіху, зазнав втрат і відійшов.

На Новопавлівському напрямку зафіксовані удари ворожої авіації поблизу Володимирівки, Павлівки та Новомайорського.

Українські захисники відбили наступ ворога в напрямку населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Павлівка, Велика Новосілка.

На Запорізькому напрямку окупанти обстріляли зі ствольної та ракетної артилерії райони населених пунктів Новополе, Малі Щербаки, Оріхів та ще 15-ти. Ворожі літаки були збиті біля Новосілки, Полтавки, Новополя та Дорожнянки.

Водночас морське угруповання ворога у водах Чорного та Азовського морів продовжує виконувати завдання щодо блокування цивільного судноплавства та пошкодження військових об'єктів і елементів інфраструктури вглиб території України.

На Південнобузькому напрямку війська загарбників задля стримування українських військ влаштували обстріли території уздовж лінії зіткнення. Вороги також завдали ударів з авіації по ділянках населених пунктів Трудолюбівка, Андріївка, Потьомкине, Олександрівка, Лозове, Велике Артакове та Біла Криниця.

Російські війська зробили невдалу спробу нападу в напрямку Миколаївки. Там захисники України завдали ворогові втрат і відкинули його назад.

Нагадаємо, очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що всі чутки про можливий напад Білорусі – це інформаційно-психологічна операція впливу РФ на українців.

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