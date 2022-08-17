Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти спробували прорвати оборону ЗСУ на Харківському напрямку, але зазнали поразки

Дата публікації
Перегляди
821
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти спробували прорвати оборону ЗСУ на Харківському напрямку, але зазнали поразки

Фото: Associated Press

Російські війська 17 серпня спробували прорвати оборону українських військ у напрямках населених пунктів Леб’яже та Базаліївка на Харківському напрямку.

Проте окупанти зазнали невдачі та змушені були відійти.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Окрім того, загарбники продовжили свої щоденні обстріли на Харківському напрямку. Так, ворог із танків, ствольної та реактивної артилерії влаштував обстріл районів населених пунктів Харків, Нова Миколаївка, Дементіївка, Коробочкине, Печеніги, Руські Тишки, Одноробівка, Леб’яже, Нове, Світличне, Соснівка та Рубіжне. 

Нагадаємо, на Слов’янському напрямку ворог намагався просунутися, отримав "на горіхи" від ЗСУ і побіг назад.

У Криму вибухнув військовий склад росіян із ракетними комплексами - Рефат Чубаров

У Криму вибухнув військовий склад росіян із ракетними комплексами - Рефат Чубаров

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
821
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація