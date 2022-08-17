Окупанти спробували прорвати оборону ЗСУ на Харківському напрямку, але зазнали поразки

Російські війська 17 серпня спробували прорвати оборону українських військ у напрямках населених пунктів Леб’яже та Базаліївка на Харківському напрямку.

Проте окупанти зазнали невдачі та змушені були відійти.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Окрім того, загарбники продовжили свої щоденні обстріли на Харківському напрямку. Так, ворог із танків, ствольної та реактивної артилерії влаштував обстріл районів населених пунктів Харків, Нова Миколаївка, Дементіївка, Коробочкине, Печеніги, Руські Тишки, Одноробівка, Леб’яже, Нове, Світличне, Соснівка та Рубіжне.

Нагадаємо, на Слов’янському напрямку ворог намагався просунутися, отримав "на горіхи" від ЗСУ і побіг назад.

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