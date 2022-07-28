Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти спробували провести розвідку боєм: в Генштабі розповіли, що відбувається на Слов’янському напрямку

Дата публікації
Перегляди
496
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти спробували провести розвідку боєм: в Генштабі розповіли, що відбувається на Слов’янському напрямку

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російські окупанти на Слов’янському напрямку обстрілювали з танків, ствольної та реактивної систем райони восьми населених пунктів.

Росіяни на Слов’янському напрямку обстріляли з різного озброєння райони восьми населених пунктів.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

“На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Пришиб, Гусарівка, Заліман, Петрівське, Карнаухівка, Курулька, Долина, Адамівка. Здійснив безуспішну спробу розвідки боєм і зазнав втрат біля Бражківки”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що президент Литви нагородив Зеленського найвищою державною нагородою Литовської Республіки.

Читайте також:

Усе про пенсії та соціальні виплати: знайомимося з новим міністром соцполітики Оксаною Жолнович

Усе про пенсії та соціальні виплати: знайомимося з новим міністром соцполітики Оксаною Жолнович
Наступна публікація