Окупанти спробували провести розвідку боєм: в Генштабі розповіли, що відбувається на Слов’янському напрямку

Російські окупанти на Слов’янському напрямку обстрілювали з танків, ствольної та реактивної систем райони восьми населених пунктів.
Росіяни на Слов’янському напрямку обстріляли з різного озброєння райони восьми населених пунктів.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
“На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Пришиб, Гусарівка, Заліман, Петрівське, Карнаухівка, Курулька, Долина, Адамівка. Здійснив безуспішну спробу розвідки боєм і зазнав втрат біля Бражківки”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що президент Литви нагородив Зеленського найвищою державною нагородою Литовської Республіки.
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