Окупанти спробували встановити прапор у Торецьку, але ЗСУ швидко знищили їхню "перемогу"

Штурмова група противника спробувала встановити прапор, просто закинувши його на одну з будівель у місті, але бомбер ЗСУ скинув снаряд на прапор окупантів.
Сьогодні вранці російські окупанти спробували підняти прапор країни-агресора на копері шахти у Торецьку. Однак їхні наміри були швидко зірвані завдяки злагодженим діям українських військових.
Про це повідомили в офіційному каналі ОСУВ "Хортиця".
Пілоти ударних FPV-дронів бригади "Хижак" атакували загарбника скиданням боєприпасів, а артилерія окремої механізованої бригади накрила позицію вогнем. У результаті окупанти навіть не встигли розгорнути триколір.
Тим часом інша штурмова група противника спробувала встановити прапор, просто закинувши його на одну з будівель у місті. Проте українські захисники швидко зреагували – бомбер бригади "Хижак" точним скидом ВОГа збив прапор окупантів.
Нагадаємо, місто Торецьк Донецької області продовжує залишатись під контролем Сил оборони. Фейк про нібито "захоплення" міста знадобився росіянам, щоб "перекрити" свої втрати у Курській області.
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