Окупанти спробували встановити прапор у Торецьку, але ЗСУ швидко знищили їхню "перемогу"

Штурмова група противника спробувала встановити прапор, просто закинувши його на одну з будівель у місті, але бомбер ЗСУ скинув снаряд на прапор окупантів.

Сьогодні вранці російські окупанти спробували підняти прапор країни-агресора на копері шахти у Торецьку. Однак їхні наміри були швидко зірвані завдяки злагодженим діям українських військових.

Про це повідомили в офіційному каналі ОСУВ "Хортиця".

Пілоти ударних FPV-дронів бригади "Хижак" атакували загарбника скиданням боєприпасів, а артилерія окремої механізованої бригади накрила позицію вогнем. У результаті окупанти навіть не встигли розгорнути триколір.

Тим часом інша штурмова група противника спробувала встановити прапор, просто закинувши його на одну з будівель у місті. Проте українські захисники швидко зреагували – бомбер бригади "Хижак" точним скидом ВОГа збив прапор окупантів.

Окупанти намагалися повісити свій прапор над шахтою у Торецьку

Нагадаємо, місто Торецьк Донецької області продовжує залишатись під контролем Сил оборони. Фейк про нібито "захоплення" міста знадобився росіянам, щоб "перекрити" свої втрати у Курській області.