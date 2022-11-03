Окупанти спробували зробити з Херсона пастку для ЗСУ: експерт заявив про викриття планів РФ

Російська армія насправді не планує залишати Херсон, натомість окупанти намагалися зробити "пастку" для ЗСУ: відволікти їх міськими боями і вторгнутися в тил.

Про це військовий експерт, ексзаступник очільника СБУ Віктор Ягун розповів у випуску "Аргумент".

Він пояснив, що Росія спеціально запустила інформаційно-психологічну спецоперацію про нібито плани залишити Херсон.

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"Ворог спробував спровокувати українські війська на контрнаступ непідготовлений, почавши інформаційну кампанію: "все пропало", "все кидаємо", "евакуація"... Реально ж окупаційна адміністрація – у Скадовську. У Херсоні нікого з колаборантів точно не залишилося, але з Херсона спробували зробити "пастку", де сконцентрували останні підрозділи, які могли зібрати на фронті. Величезна кількість цих військ реально мають цивільний одяг, тобто все зроблено для того, щоб втягнути в міські бої українські війська і спробувати вийти в тил до наших ЗСУ, і організувати "територіально-партизанські ігри", – розповів Ягун.

Він зауважив, що українська сторона дуже швидко це викрила. Тож тепер у загарбників з’явилася нова тактика: вони будують фортифікаційні споруди, не збираючись "здавати" Херсон.

Військовий експерт також запевнив, що просування ЗСУ триває, хоча й не швидкими темпами. Це має свої переваги: скорочується фронт і українські війська більше контролюють переходи через річку Дніпро.

За прогнозами Ягуна, не буде жодних штурмів Херсона, натомість розгортатиметься гра на витіснення.

"Якщо трапиться провал цього фронту, вони просто не зможуть евакуювати техніку, а особовий склад вони можуть кинути. Це буде гра на витіснення, ніхто нікого штурмувати в лоб не буде", – додав ексзаступник голови СБУ.

Він також сказав, що не виключає "жест доброї волі" з боку російських військ найближчими тижнями.

Що відбувається на Херсонщині

ЗСУ продовжують військову операцію на півдні України і згодом про це з’явиться інформація, яка буде варта очікування на неї, анонсувала 2 листопада речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Раптово 3 листопада стало відомо, що з будівлі Херсонської облдержадміністрації зник російський прапор.

Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич гадає, що таким чином окупанти намагаються створити ілюзію, що залишають обласний центр.

Також відомо, що російські війська не залишають правий берег Херсона, хоча раніше заявляли про протилежне. Вони вивозять звідти лише гроші, награбоване, та "адміністрації", повідомив нардеп, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

Росіяни готують Херсон до вуличних боїв, повідомив військовий експерт Олег Жданов. Загарбники примусово вивозять цивільних, зачищають територію, щоб потім спокійно вести бойові дії.

Життя за 2 км від лінії фронту - село в деокупованій Херсонщині

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