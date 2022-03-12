"Окупанти спробують подати воду в Крим": стало відомо, що відбувається на Каховській ГЕС

Окупанти підірвали одну з дамб.
Росіяни, які захопили Каховську ГЕС, спробують подати воду в Крим. Вони підірвали одну з дамб, частково вода пішла Північнокримським каналом, але цього не достатньо.
Про це 12 березня повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.
"Це спроба Росії, я думаю, ні для кого не є новиною. Вони спробують подати воду в окупований Крим, оскільки все ж таки чудово розуміють, що всі їхні казки про те, що за ці роки вони вирішили питання з водою – не більш ніж пропагандистський крок. Вони підірвали одну з дамб, частково вода пішла, скажімо так, Північнокримським каналом", - сказав він.
Буданов підкреслив, що вода не може йти сама - це треба розуміти.
"Це складна система гідротехнічних споруд, що потребує перекачування насосними станціями. Тобто просто так вода туди не пішла і не піде”, - зазначив він.
Нагадаємо, що Запорізька АЕС перебуває під контролем російських військових. Окупанти заявили, що вони замінували узбережжя Каховського водосховища, яке межує із АЕС.
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