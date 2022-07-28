Окупанти спробують відновити Антонівський міст, але ЗСУ не дадуть цього зробити - Генштаб

У Генштабі впевнені, що росіяни намагатимуться відновити логістичну переправу для РФ - Антонівський міст, у який пізно ввечері 26 липня поцілили ЗСУ.

Зазначається, що відразу після перших влучань по об'єкту ворог намагався відновити Антонівський міст, але українські військові вжили належних заходів.

Про це під час брифінгу у четвер, 28 липня, сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

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Він наголосив, що українські військові будуть і надалі максимально ефективно знищувати об'єкти логістичного забезпечення ворога.

"Ми цілеспрямовано вживаємо заходів щодо позбавлення противника можливості здійснювати обстріли нашої території. Тобто активно завдаємо противнику вогневого ураження по базах, складах, арсеналах противника", – пояснив Громов.

Як повідомляли раніше в Офісі президента, російські окупанти не зможуть швидко відновити Антонівський міст у Херсоні. Та однак вони мають ще декілька переправ, це ненадовго.

Через 5 хвилин після вибуху була на місці подій — як юристка Валентина Ольшевська надавала першу допомогу після обстрілу Вінниці

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