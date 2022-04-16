Окупанти спробують відновити наступ, щоб вийти на адмінкордони Херсонської області

Зважаючи на озброєне крилатими ракетами угруповання російських військових кораблів в акваторії Чорного моря, рівень загрози ракетних ударів залишається високим.

Російські війська в Миколаївській та Херсонській областях продовжують заходи з відновлення боєздатності, намагаються поповнити запаси та обладнати позиції.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Вочевидь, противник активізує бойові дії та намагатиметься відновити наступ з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області. Але наші сили готують адекватну відповідь", – зазначається в повідомленні.

В ніч проти 16 квітни окупанти обстрілювали українські позиції та населені пункти, використовуючи танки, БМП та артилерію. Ракетними ударами уражено різні об’єкти інфраструктури Кіровоградської та Миколаївської областей.

Проте цієї ж ночі російські війська зазнали втрат: 14 членів особового складу та чотири одиниці техніки.

"Зважаючи на перебування в акваторії Чорного моря угруповання російських військових кораблів, озброєних крилатими ракетами, рівень загрози ракетних ударів залишається високим", – наголосили в ОК "Південь".

Поточна оперативна обстановка на півдні України: ранок 16.04.2022 https://youtu.be/dc_il4pH_Rs П’ятдесят друга доба героїчного протистояння українського народу рашистській агресії розпочалася у супроводі сирен повітряної тривоги. Ворожі атаки спрямовані не тільки по півдню, а майже по всій Україні. На Миколаївщині та Херсонщині противник продовжує заходи з відновлення боєздатності, намагається поповнити запаси та обладнати позиції. Вочевидь, противник активізує бойові дії та намагатиметься відновити наступ з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області. Але наші сили готують адекватну відповідь. Протягом ночі ворог обстрілював наші позиції та населені пункти, використовуючи танки БМП та артилерію. Ракетними ударами уражено різні об’єкти інфраструктури Кіровоградської та Миколаївської областей. Загальні втрати ворога тільки за цю ніч склали 14 рашистів і 4 одиниці техніки. Зважаючи на перебування в акваторії Чорного моря угруповання російських військових кораблів, озброєних крилатими ракетами, рівень загрози ракетних ударів залишається високим. Звертаємо увагу співгромадян на дотримання алгоритму дій за сигналами повітряної тривоги. Уникати масових скупчень людей, проявляти пильність та обережність у випадку виявлення невідомих чи підозрілих предметів. Не наближайтесь і не торкайтеся таких знахідок. Попередьте компетентні органи і тих, хто поруч про імовірну небезпеку. Тримаємо стрій! І разом наближаємо Перемогу! Опубліковано Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” Субота, 16 квітня 2022 р.

Нагадаємо, в українській розвідці повідомили, що окупаційна адміністрація Херсона намагається переконати місцеве населення, що злочини Росії в Україні чиняться на благо людей, а "збройні сили РФ не воюють з український народом".

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