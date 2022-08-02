Окупанти стали більше пити, як наслідок - непокора офіцерам та міжетнічні конфлікти - Генштаб

Почастішали факти зловживання алкоголем серед російських військових.
Противник продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці на війні проти України.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України 2 серпня.
Серед російських окупантів фіксується збільшення фактів зловживання алкоголем, як наслідок - непокора офіцерському складу та міжетнічні конфлікти.
Нагадаємо, в СБУ повідомляли, що в окупаційній армії почастішали етнічні конфлікти. Зокрема, один тувинець із 55-ої бригади РФ вистрелив у командира одного із розвідувальних батальйонів. Тоді офіцер відправив до тувинців БТР із особовим складом, який повинен був приборкати вояк із республіки Тува. Росіяни почали стріляти у трьох тувинців, інших - поставили на коліна та змусили перепрошувати. Їм сказали: або вони вибачаються, або їх перестріляють свої ж.
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