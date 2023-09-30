Окупанти ставлять на військовий облік 16-річних хлопців: Гайдай про ситуацію на Луганщині

У росіян в планах затягнути війну якомога довше.

Російські окупаційні війська створили перелік підлітків, яких можна мобілізувати аже через пів року.

Про це розповів ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Мобілізація на тимчасово окупованій Луганщині ніколи не зупинялась, вона постійно триває. Після псевдовиборів, які нещодавно відбулися на Луганщині, відбувся сплеск мобілізації. Шляхом так званих виборів окупаційна влада зробила перелік чоловіків, яких можна мобілізувати", - пояснив Гайдай.

Він додав, що окупанти починаючи від 16-річного віку окупанти створили військовий облік підлітків, забираючи хлопців з 18-річного віку.

"У росіян є в планах, що війна затягнеться. Тому вони хочуть мати чіткий перелік підлітків, яких вже за пів року можна забрати", - підкреслив Гайдай.

Нагадаємо, ніч проти 30 вересня в більшості областей України минула з обстрілами.

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