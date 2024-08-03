Окупанти створили 15-кілометрову зону відчуження вздовж Дніпра: що там відбувається

До території заборонено вʼїзд без пропуску.
З 1 серпня ворог запровадив "спеціальний режим" у 15-кілометровій прибережній зоні Дніпра.
Про це пише Центр національного спротиву.
Відтепер вʼїзд на цю територію дозволено лише з пропуском, виданим окупаційною адміністрацією. З 1 вересня ворог погрожує покаранням для тих, хто перебуватиме в зоні без пропуску.
Більшість населення було примусово виселено з 15-кілометрової зони, таким чином ворог фактично депортував людей і дозволяє перебувати там лише за наявності спеціальних дозволів. Люди чекають на визволення та роблять все можливе для цього.
Нагадаємо, військовий аналітик німецького видання BILD Юліан Рьопке, посилаючись на джерела в розвідці, повідомив, що Росія планує воювати в Україні до 2026 року. За цей час Росія розраховує захопити більшу частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, включаючи їх обласні центри.
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