Окупанти створили 15-кілометрову зону відчуження вздовж Дніпра: що там відбувається

З 1 серпня ворог запровадив "спеціальний режим" у 15-кілометровій прибережній зоні Дніпра.

Про це пише Центр національного спротиву.

Відтепер вʼїзд на цю територію дозволено лише з пропуском, виданим окупаційною адміністрацією. З 1 вересня ворог погрожує покаранням для тих, хто перебуватиме в зоні без пропуску.

Більшість населення було примусово виселено з 15-кілометрової зони, таким чином ворог фактично депортував людей і дозволяє перебувати там лише за наявності спеціальних дозволів. Люди чекають на визволення та роблять все можливе для цього.

Нагадаємо, військовий аналітик німецького видання BILD Юліан Рьопке, посилаючись на джерела в розвідці, повідомив, що Росія планує воювати в Україні до 2026 року. За цей час Росія розраховує захопити більшу частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, включаючи їх обласні центри.

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