Окупанти створюють штучні черги до ЦНАПів та блокують український мобільний зв’язок - розвідка

Протягом поточного тижня на тимчасово окупованих територіях півдня України спостерігалася робота мобільної групи радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби ЗС РФ.

Окупаційна адміністрація Бердянська створює штучні черги до місцевих ЦНАПів. Щоб продемонструвати начебто "бажання" місцевих жителів отримати російські паспорти, всіх, хто стоїть на обліку у військовій комендатурі Бердянська, примусово відправляють до ЦНАПів для створення черг перед пунктами фотографування на документи. Громадян, які не погодились стояти в черга,х відправляють на громадські роботи.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, протягом поточного тижня на тимчасово окупованих територіях півдня України спостерігалася робота мобільної групи радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби ЗС РФ. Під час роботи зазначених груп на кожній конкретній локації в радіусі кілометра зникав мобільний зв’язок українських операторів та блокувалася можливість перегляду українських сайтів в мережі Інтернет. Після переміщення групи з локації доступ до українських сайтів відновлювався. Імовірно, що головне завдання зазначених груп – пошук проукраїнськи налаштованих осіб та членів їхніх сімей.

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"У тимчасово окупованому Старобільську Луганської області окупаційна влада проводить "інвентаризацію" обладнання місцевих аграрних компаній. Рашисти пояснюють, що кінцева мета цих дій – створення "нового сільськогосподарського підприємства за принципом колективного господарства". Колишнім співробітникам пояснюють, що в разі повернення на роботу їхня заробітна плата не перевищуватиме 10 тис. російських рублів (менше 5 тис. гривень). Ті, хто погодиться на такі умови, мають повернутися на робочі місця до червня і прийняти російське громадянство до вересня", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в ГУР повідомили, що в тимчасово окупованому селі Кінські Роздори Запорізької області у приміщенні місцевої лікарні розмістилися близько 40 військових окупаційної армії. З метою "кругової охорони" вони розосередили по периметру лікарні вибухові пристрої у вигляді "розтяжок". Після цього з території одного із прилеглих господарств зайшла коза. В результаті хаотичного руху тварина "знешкодила" кілька гранат. Внаслідок ланцюгового спрацювання боєприпасів кілька рашистів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, на півдні України знову чутно потужні вибухи.

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