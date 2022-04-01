Окупанти створюють ударні угруповання на Слобожанському та Донецькому напрямках - Генштаб ЗСУ

Російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Продовжується відведення окремих підрозділів з території Київської та Чернігівської областей, а також перегрупування військ ворога, імовірно, для створення ударних угруповань на Слобожанському та Донецькому напрямках, передає Генеральний штаб ЗСУ.

Нагадаємо, Буча, Гостомель та сусідній Ірпінь з перших днів війни перебували під постійними обстрілами та бомбардуваннями. Окупанти не щадили нікого і нічого. Вони обстрілювали нові багатоквартирні будинки, затишні котеджі, будинки старожилів цих гарних передмість Києва. Вони вбивали, викрадали і мучили мирних громадян, ґвалтували жінок, винищували тварин, грабували будинки, мінували вулиці.

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