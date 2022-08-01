Окупанти створюють умови для наступу на Харків, але навряд чи їм вдасться захопити місто - ISW

Російські окупаційні війська обстрілюють Харківську область і намагаються не дати ЗСУ вийти до кордонів країни-агресорки.

Російські війська протягом кількох місяців утримували позиції в районі Балаклії та Великої Комишувахи. Вони можуть використати ці свої позиції, щоб відновити штурм Харкова з південного сходу. Але протягом минулої доби, 31 липня, загарбники не проводили жодних наземних наступів на Харківському напрямку.

Про це повідомив американський Інститут дослідження війни (ISW)

Аналіти наголошують: вкрай малоймовірно, що російські сили захоплять Харківську область або Харків, враховуючи темпи просування Росії на Донбасі, а також проблеми з формуванням сил і тиловим забезпеченням.

"SW раніше оцінював, що президент Росії Володимир Путін, можливо, наказав російським військам взяти Харків та неокуповану частину Харківської області, але навряд чи йому вдасться досягти таких цілей. Російські сили також можуть проводити провокаційні атаки, щоб запобігти контрнаступу ЗСУ", - йдеться у звіті.

Фото: ISW.

До слова, російські війська відновили локальні наземні атаки на північний захід та південний захід від Ізюма. Крім того, вони зробили безуспішні штурми та спроби бойової розвідки у напрямку Чепиля, Щурівки та Гусарівки, а також відновили штурми у напрямку Дмитрівки та Бражківки.

Нагадаємо, розпочалася 159 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти посилили розвідку на Донеччині та війська на Криворізькому напрямку. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу 1 серпня.

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