Окупанти створюють загрозливу ситуацію для одного із сіл на захід від Авдіївки – експерт (мапа)

Військовий оглядач і полковник у відставці Сергій Грабський каже, що окупаційна армія Росії тисне на позиції ЗСУ на захід від захопленої Авдіївки та створює небезпеку для одного з селищ.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, там склалася загрозлива ситуація.

"Ми говоримо про надзвичайно загрозливу ситуацію західніше Авдіївки, а якщо бути більш точним, то це напрямок Первомайського. Там ворог намагається просунутися вздовж дороги на Нетайлове із виходом на Уманське та Яснобродівку", - розповів він.

Село Нетайлове на Донеччині

За його словами, Росія міряє цю війну іншими категоріями і для неї важлива територія, а не втрати. Тому вони відчайдушно продовжують лізти вперед. Адже це дозволить ворогу обійти наші позиції в Бердичах та Семенівці та вдарити з тилу.

"Військова наука в таких випадках говорить лише одне, що треба маневровими діями й контрударами, контратаками зупиняти просування ворога, створювати так звану зону безпеки, за якою можна створювати позиції. Не йдеться про утримання кожного клаптика території, адже це неможливо. На особливо загрозливих напрямках нам треба встановлювати лінію оборони в тилу", - резюмував Грабський.

Нагадаємо, аналітики ISW назвали площу України, яку армія РФ захопила від початку року.

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