Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти стягнули сили до прикордонних областей: військовий експерт розповів про загрозу

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
1442
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти стягнули сили до прикордонних областей: військовий експерт розповів про загрозу

Росія стягнула сили до прикордонних областей / Фото: Associated Press

Також противник стягнув до прикордонних Брянської, Курської та Білгородської областей 26 тисяч військових, майже 150 танків, бронетехніку та артилерію.

Росія стягнула до прикордонних Брянської, Курської та Білгородської областей 26 тисяч військових. Вони можуть створити загрозливу ситуацію на Куп'янському напрямку.

Про це сказав військовий експерт Владислав Селезньов "РБК-Україна".

За його словами, ворог стягнув до прикордонних Брянської, Курської та Білгородської областей 26 тисяч військових, майже 150 танків, бронетехніку та артилерію. Поки цього недостатньо для прориву в районі Харківської чи Сумської областей. Однак, якщо командування армії РФ об'єднає цих військових із угрупуванням на Куп'янському напрямку, прорив можливий.

"Якщо дивитися на всю цю історію через призму самостійного руху, наприклад, на Сумську чи Харківську області, то цього недостатньо. Але якщо вони синхронізують дії з контингентом на Куп'янському напрямку, то зможуть завдати нам чимало клопоту", - пояснив експерт.

Селезньов додав, що у РФ є всі необхідні ресурси, однак "наша армія це розуміє, продовжуючи працювати над тим, щоб позбавити його цієї переваги".

Нагадаємо, у червні росіяни обстріляли трубопровід із аміаком на Харківщині. Тоді терористи випустили шість снарядів по трубопроводу з аміаком у Куп'янському районі.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1442
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація