Окупанти стягнули сили до прикордонних областей: військовий експерт розповів про загрозу

Також противник стягнув до прикордонних Брянської, Курської та Білгородської областей 26 тисяч військових, майже 150 танків, бронетехніку та артилерію.

Росія стягнула до прикордонних Брянської, Курської та Білгородської областей 26 тисяч військових. Вони можуть створити загрозливу ситуацію на Куп'янському напрямку.

Про це сказав військовий експерт Владислав Селезньов "РБК-Україна".

За його словами, ворог стягнув до прикордонних Брянської, Курської та Білгородської областей 26 тисяч військових, майже 150 танків, бронетехніку та артилерію. Поки цього недостатньо для прориву в районі Харківської чи Сумської областей. Однак, якщо командування армії РФ об'єднає цих військових із угрупуванням на Куп'янському напрямку, прорив можливий.

"Якщо дивитися на всю цю історію через призму самостійного руху, наприклад, на Сумську чи Харківську області, то цього недостатньо. Але якщо вони синхронізують дії з контингентом на Куп'янському напрямку, то зможуть завдати нам чимало клопоту", - пояснив експерт.

Селезньов додав, що у РФ є всі необхідні ресурси, однак "наша армія це розуміє, продовжуючи працювати над тим, щоб позбавити його цієї переваги".

Нагадаємо, у червні росіяни обстріляли трубопровід із аміаком на Харківщині. Тоді терористи випустили шість снарядів по трубопроводу з аміаком у Куп'янському районі.

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