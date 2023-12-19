Окупанти стягнули до Волновахи резерви і прикривають техніку від удару "польовими кухнями" для людей – фото

Окупанти продовжують використовувати українців як живий щит, аби сховатись за ними від ударів ЗСУ.

Окупаційна армія Росії продовжує ховатися за цивільним населенням України. Так, до Волновахи на Донеччині росіяни стягнули військові резерви із Запорізького напряму, з-під Маріуполя та Новоазовська. "Сховати" таку кількість техніки за 10-15 км від лінії фронту загарбники вирішили просто – поставити поруч "польові кухні" для людей і прикритись ними як живим щитом.

"Польова кухня" у Волновасі / Фото: facebook.com/Петро Андрющенко

Про черговий цинізм окупантів розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Останніми тижнями саме Волноваха та Волноваський район стали місцем найбільшої концентрації резервів. Сховати таку кількість майже неможливо. Майже. Що зробили росіяни? Біля кожного місця базування вони розгорнули "польову кухню" для мешканців. Мало того, зробивши висновки з "бавовни" – публічно про це наголосили. Такого відвертого та цинічного публічного використання живого щиту за цю фазу війни ще точно не було", - зазначив він.

Поряд з так званими "польовими кухнями" стоять паливозаправники, вантажівки для перевезення особового складу, вантажівки з БК.

Військова техніка окупантів у Волновасі

Військова техніка окупантів у Волновасі

Військова техніка окупантів у Волновасі

Нагадаємо, в окупованій Волновасі в одному з приватних будинків знайшли тіла дев'яти людей з вогнепальними пораненнями, серед жертв – родина з двома малолітніми дітьми, яких вбили окупанти. Подробиці звірячого вбивства та імена 9 жертв.

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