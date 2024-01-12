Окупанти стягують на Херсонщину піхотинців та десантників - Гуменюк

У росіян виникають проблеми під час штурмів.

Росіяни відмовляються йти на штурм позицій Збройних сил України на лівому березі Дніпра Херсонської області.

Про це повідомила речниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в етері національного телемарафону.

З її слів, подібні штурми ЗС РФ здійснюють"просто в лоб", тобто без відповідної підтримки техніки. Такий підхід призводить до масштабних втрат.

Гуменюк додала, що в Херсонській області зменшилася кількість російських підрозділів типу "шторм Z", але прибуло більше морських піхотинців і десантників РФ.

"Через погіршення погодних умов ворог скоротив наземні штурми. Минулої доби ЗСУ відбили всі три штурми, окупанти повернулися на свої позиції", - сказала вона.

Раніше Гуменюк повідомила, що лівому березі Херсонської області у штурми йдуть елітні війська РФ, бо підрозділи "Шторм-Z" не виправдали очікувань.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ворог намагається приховати наслідку удару по аеродрому в Саках - Гуменюк