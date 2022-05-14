Окупанти стягують на одеську Змієбаївку системи протиповітряної оборони

На острові Зміїний російські окупанти намагаються встановити свої системи протиповітряної оборони.

За словами речника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчука, у Придністров'ї також відбувається "імітація певних рухів", однак Україна контролює ситуацію.

Про це він повідомив у Телеграмі.

"Ворог тягне на Змієбаївку озброєння та техніку. Ласкаво просимо до пекла!" - написав Братчук.

За його словами, сили оборони області продовжують виконувати бойові завдання і давати окупантам відсіч.

"Дивимося на Придністров'я, яка імітація певних рухів відбувається, контролюємо весь процес. Те саме стосується острова Зміїного, там ворог намагається встановити системи протиповітряної оборони", - заявив Братчук.

Він переконаний, що відповідні рішення міського керівництва Одеси "стануть для ворога фатальними". Крім того, речника Одеської ОВА повідомив, що наразі на Миколаївському напрямку іде позиційна боротьба, ворог застосовує артилерійські системи.

Зазначимо, якщо російські війська розмістять на острові Зміїний систему протиповітряної оборони типу С-300, то отримають "парасольку", тобто прикриття з неба, яку втратили, коли затонув крейсер "Москва".

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