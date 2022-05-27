Окупанти стягують на Запоріжжя свої війська з анексованого Криму - ОВА

Окупанти стягують на Запоріжжя свої війська з анексованого Криму - ОВА

Окупанти перекидають на Запоріжжя свої сили з незаконно анексованого українського Криму.

З Кримського півострова РФ перекидає на Запоріжжя не лише сухопутні війська, а й повітряний та морський компоненти.

Про це інформує Запорізька ОВА.

Також відомо, що в бік Мелітополя з тимчасово окупованого Криму проїхала колона військової техніки - близько двох десятків тентованих вантажівок і стільки ж установок залпового вогню “Град”.

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Крім того, групування окупантів посилене сформованим танковим батальйоном на танках Т-62

"На Запорізькому напрямку минулої доби активних бойових дій противник не вів, але обстрілював позиції військ ЗСУ із мінометів, реактивної та ствольної артилерії, вів контрбатарейну боротьбу", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, встановлено генерала, який наказав обстріляти Запорізьку область.

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