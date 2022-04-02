Окупанти стягують сили до Бєлгорода і захопили частину Ізюма: нічне зведення штабу

Окупанти стягують сили до Бєлгорода і захопили частину Ізюма: нічне зведення штабу

Окупанти виводять війська з Чорнобиля до Білорусі, але планують перекинути їх в російський Бєлгород.

Російські окупанти завдають систематичних ракетних та авіаційних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури і житлових кварталах населених пунктів.

Про це йдеться у нічному зведенні штабу за підсумками 1 квітня

Підрозділи ворога продовжують перегрупування військ, щоб створити наступальні угрупування.

Небезпека з Бєлгорода

З району Чорнобиля до Білорусі виводяться окремі підрозділи 5-ї, 29-ї та 35-ї загальновійськових армій Східного військового округу та 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. Генштаб припускає, що їх перекинуть до Бєлгородської області РФ.

До залізничної станції Долбіно (Бєлгородська область) прибув залізничний ешелон з технікою окремих підрозділів 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу РФ.

Полісся

На Волинському напрямку обстановка змін не зазнала.

На Поліському напрямку противник наступальних дій не проводив. Окупанти проводять оборону окремих рубежів, щоб прикрити відведення військ на територію Білорусі.

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Росіяни мінують райони місцевості та техніку, яка не підлягає евакуації, руйнують об’єкти інфраструктури для затримки просування наших військ.

Підрозділи окупантів, які відводяться до Білорусі, зосереджуються на території Поліського радіаційного заповідника у районах населених пунктів Кіров, Хільчиха, Наровля та Волоховщина.

Сіверщина

На Сіверському напрямку противник наступальних дій не проводив. Тут також окупанти зосередили основні зусилля на прикритті відведення своїх військ до РФ та стримувані наступу українських захисників.

На Чернігівському напрямку продовжує блокування Чернігова та завдає артилерійських ударів по житлових кварталах міста та позиціях ЗСУ.

Слобожанщина

З метою нарощування угруповання військ, з населеного пункту Валуйки (Бєлгородська область) у район Піски (Харківська обл.) переміщено підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії. Імовірно, цей підрозділ вестиме бойові дії на Донецькому напрямку.

На Харківському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, здійснює перегрупування військ та артилерійські обстріли житлових кварталів. Росіяни проводять повітряну розвідку позицій підрозділів ЗСУ, застосовуючи безпілотники.

На Ізюмському напрямку окупанти продовжують контролювати частину Ізюма та утримують понтонні переправи через річку Сіверський Донець. Вони здійснюють перегрупування військ з метою створення наступального угруповання.

Донбас

На Донецькому напрямку ворог проводить обстріли та штурмові дії на більшості напрямків.

Росіяни завдають авіаційні удари по підрозділах наших військ у районах населених пунктів Рубіжне, Біла Гора, Мар’їнка, Сєверодонецк. Основні зусилля ворог зосереджує на захопленні Попасної та Рубіжного.

Загарбники здійснюють вогневе ураження та штурмові дії, аби захопити Маріуполь. Окупнати розпочали наступ у напрямках Велика Новосілка та Роздольне. Але були зупинені на обох напрямках.

На Південнобузькому напрямку суттєвих змін не зафіксовано.

Нагадаємо, що російська авіація змінила тактику ведення боїв у небі.

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