Окупанти стягують сили до Ізюмського району – до сіл на межах Донецької та Луганської областей

Окупанти стягують сили до Ізюмського району – до сіл на межах Донецької та Луганської областей

Російські окупантів стягують нові сили до Ізюмського району Харківської області. Найбільше – до сіл, розташованих на межі Донецької та Луганської областей.

Велика кількість російських військ проходить транзитом через Борівську громаду Зміївського району Харківської області.

Про це повідомили в Борівській селищній раді.

"Окупанти розосереджені по різних населених пунктах громади. Основна їхня маса, за даними аеророзвідки, знаходиться на півдні та південному сході Борівщини. Особливо великі скупчення живої сили та військової техніки росіян спостерігаються у малих селах громади на кордоні з Луганською та Донецькою областями", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні українські бійці в Харківській області витіснили російських окупантів на ділянку державного кордону між Україною та Росією і доповіли про це 16 травня президенту.

Додамо, що в Пентагоні розповіли, де найбільше сконцентровано російських військових в Україні.

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