Окупанти стягують сили на лівий берег Херсонщини: що задумали військові РФ

За останні два тижні росіяни збільшили групу військ "Дніпро" з 65 до 68 тисяч.

Російські окупанти передислокували з Запорізької області на лівий берег Херсонщини 337-й десантно-штурмовий полк. Це говорить про те, що росіяни готові нарощувати на цій ділянці свій потенціал.

Про це в ефірі телеканалу “1+1” розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"В районі Крином росіяни відчувають загрозу для своєї траси 2206. На захід від Олешок вони передислокували частково підрозділи 710-ї окремої бригади морської піхоти. Чому саме туди? Мабуть, тому, що вони і для Олешок відчувають якусь загрозу. Тому що Олешки залежать від двох логістичних артерій Р57 та Е97. Якщо їх буде перерізано – Олешки ізольовані. Але це не означає, що росіяни там готуються до якогось "жесту доброї волі". Нещодавно вони передислокували з Запорізької області в Херсонську 337-й десантно-штурмовий полк... Це говорить про те, що вони готові нарощувати тут свій потенціал”, - зазначив Олександр Коваленко.

Він також додав, що за останні два тижні росіяни збільшили групу військ "Дніпро" з 65 до 68 тисяч.

“Тобто вони будуть намагатися тут триматися, хоча і такою кількістю вони не можуть заблокувати повністю розширення нашого плацдарму”, - додав Коваленко.

Нагадаємо, що Збройні сили України перебувають на лівому березі Херсонської області. Це унікальна операція, подібних якій не здійснювала жодна армія світу.

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