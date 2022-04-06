Окупанти стягують сили на Луганщину, будуть наступати за 3-4 дні – Гайдай

Окупанти стягують сили на Луганщину, будуть наступати за 3-4 дні – Гайдай

Збройні сили України готові дати відсіч.

Російські окупанти продовжують стягувати техніку та живу силу на Луганщину, за три-чотири дні спробують наступати.



Про це 6 квітня повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Ми фіксуємо постійне підвезення нових сил, техніки і людей, я думаю, що вони планують закінчити підвезення всіх резервів і дні через 3-4 будуть намагатися проводити наступ", - сказав він.

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За словами голови ОВА, українські захисники готові дати відсіч ворогу і зустрінуть їх "гостинно".

Гайдай додав, що окупанти продовжують обстрілювати Попасну з "Градів", евакуація проходить під гуркіт гармат.

В Лисичанську залишається ще близько 30 тисяч мешканців. Офіційно з Луганщини вже евакуювали 30 тисяч осіб, без урахування тих, хто виїжджав на власному транспорті.

Нагадаємо, наприкінці минулої доби, 5 квітня, українські повітряні сили знищили дві російські крилаті ракети. Цілями мали стати об'єкти цивільної інфраструктури Львівської області

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