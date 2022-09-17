Окупанти стягують військову техніку в Донецьк: у Маріуполі помітили російські танки з позначкою "Дари смерті"

У тимчасово окупованому Маріуполі знову зафіксували військову активність російської армії.

За інформацією української влади, у Маріуполі вперше помітили колону російських танків, яка рухалася в бік Донецька.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко на своїй сторінці у телеграмі.

Також читайте Внаслідок ракетного удару по Чугуєву загинула 11-річна дитина

"Нова військова активність. Вперше сьогодні колона з 15 танків з позначкою "Дари смерті" поїхала в бік Донецька", - розповів він.

Окрім цього, за словами Андрющенка, в окупованому Маріуполі знову помітили важку техніку, яку окупанти почали розставляти містом. Зазначається, що танки бачили на Лівобережжі та неподалік заводу "Азовсталь". Як зазначає радник мера, поки – просто зберігання.

Нагадаємо, у ніч проти 17 вересня на Донеччині під артилерійський вогонь армії Росії потрапили Авдіївка, Мар'їнка та села Комарської громади: Вільне Поле та Бурлацьке. У Соледарі росіяни пошкодили приватний будинок.

Зеленський візьме участь у Генасамблеї ООН: Кремль знову піниться від злості

Читайте також: