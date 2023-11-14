Окупанти сунуть піхотою та вирівніюють лінію оборони: військовий про бої на Бахмутському напрямку

Протягом двох останніх тижнів російські війська дуже щільно атакують на Бахмутському напрямку по всій лінії. На цій ліній фронту є два відрізки, де ворог дуже щільно йде в атаку. Це район Берхівки, Хромове в бік Богданівки.

Про це в ефірі телемарафону розповів Андрій Бабичев, боєць 93-ї бригади "Холодний Яр".

Як розповів військовий, ворог має там успіх.

"Нашим військам довелося відкотитися трохи назад. Ворог вирівнює оборону там. Це виступ, куди ми вклинились – між Берхівкою та правою стороною міста. Ворог вирівнює там лінію, щоб не було оточення міста. І з північної сторони міста на Кліщіївку ворог дуже сильно пішов, кинув туди багато резервів. На тому тижні ворог навіть перейшов залізничну колію, відбив декілька наших позицій і почав закріплюватись на окраїнах Кліщіївки. Але після того, як ми підігнали свої резерви, екстрено було виведено артилерійські установки, і ворог був вибитий, де він пройшов. Зараз він перебуває за залізничною колією, далі він вже кілька днів пройти не може. На інших відрізках ворога тримають, там він взагалі ніскільки не пройшов", - розповів Бабичев.

Російські окупанти вирівнюють лінію оборони для того, щоб не було оточення Бахмута, і їм це вдається – з північної сторони він відсунув ЗСУ, і про оточення вже не йдеться.

"Погодні умови дуже сприяють. Залишилось небагато, будуть сильні дощі, там поля та посадки, дуже важко буде атакувати. Ворог хоче по максимуму пройти, щоб там у зимку зробити свою оборону. Тактика у ворога одна – він суне піхотою. Ніякі танки, БТР, БМП не йдуть, бо дуже щільна в нас оборона артилерії, якщо ми бачимо техніку – це ціль номер один, і ми її знищуємо. Ми також не використовуємо техніку, бо у ворога щільна артилерія. Тактика піхотна, в них резервів багато, вони постійно їх міняють. У нас такого немає – не можемо собі дозволити", - резюмував Андрій Бабичев.

Нагадаємо, в ISW розповіли, де ЗСУ просунулись на лівобережжі Херсонщини.

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