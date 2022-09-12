Окупанти та зрадники тікають з Луганщини: у напрямку російського кордону утворилися кілометрові черги

З тимчасово окупованої території Луганщини тікають зрадники та російські загарбники. Там утворилися величезні черги в напрямку російського кордону.

Окупанти і зрадники, які перебували на території тимчасово окупованої Луганщини, вишикувалися у напрямку російського кордону.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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“Приємно спостерігати, що окупанти зараз відчувають те, через що ми пройшли 24-25 лютого - величезні черги утворилися в напрямку Луганська та російського кордону. Тікають колаборанти та окупанти. Черги до півтора кілометра, в Станиці Луганській в певний період черга з автомобілів була у 10 кілометрів”, - наголосив Сергій Гайдай.

Він також додав, що в деяких населених пунктах, зокрема в Сватівському та Старобільському районах на адмінбудівлях вивішували українські прапори, які досі ніхто не зняв.

Нагадаємо, що у Черкаській області автівка влетіла у блокпост: водій помер на місці.

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