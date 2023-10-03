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Окупанти так бояться втратити Токмак, що навколо міста заливають окопи бетоном - Федоров

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Окупанти так бояться втратити Токмак, що навколо міста заливають окопи бетоном - Федоров

Російські військові / Фото: Facebook/Луганська обласна військово-цивільна адміністрація

Федоров вважає, що росіяни не планують "жестів доброї волі" із окупованих територій.

Російські війська бояться прориву ЗСУ Токмака Запорізької області, а тому навколо міста заливають окопи бетоном та будуть нові лінії оборони.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

Окрім того, за словами Федорова, росіяни в районі Новопрокопівки влаштували складну систему окопів-тунелів та двоповерхові підземні бліндажі.

Також прокладають нові транспортні шляхи, щоб спростити доставку військових вантажів. Окупаційна "влада" заявила, що будуватимуть залізницю від Мелітополя до Ростова та автодорогу від Маріуполя до Новоазовська.

"Росіяни не планують "жестів доброї волі" на ТОТ Запорізької області найближчим часом, проте їхні плани наших воїнів точно не цікавлять", - наголосив він.

Нагадаємо, за інформацією Інституту вивчення війни, українські військові утримують позиції під Роботиним на південному фронті.

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Дата публікації
Перегляди
3385
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