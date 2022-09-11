Окупанти так дременули з поля бою, що "забули" і танки, і БМП, і безпілотники: фото, відео

Російські окупанти, тікаючи з України, залишили тут безпілотники "Орлан-10" та комплекси до них, танки та БМП.

Про це повідомляють телеграм канали та український журналіст, який зараз служить у ЗСУ, Павло Кашчук.

Українські захисники у Мережі показали відео, як російські окупанти, тікаючи з Харківщини, кидали своє сучасне озброєння. Йдеться про два види БТР, УР-77, танки Т-80БВ та Т-80У. Їх загарбники залишили просто на своїх позиціях.

Також журналіст, який зараз воює у ЗСУ, Павло Кашчук повідомив, що окупанти навіть не прихопили своїх безпілотників "Орлан-10". Вони покинули їх разом із наземними станціями, антенами та інструкціями з експлуатації.

Павло Кашчук зауважив, що так військовим вдасться вивчити слабкі місця "Орланів", щоб було простіше з ними боротися.

Фото: Facebook.com/Павло Кашчук

Фото: Facebook.com/Павло Кашчук

Нагадаємо, Подоляк перелічив вимоги для відновлення переговорів з Росією.

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