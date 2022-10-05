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Окупанти так швидко "кивали п'ятами" з Харківщини, що загубили боєприпаси та документи - МВС

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Окупанти так швидко "кивали п'ятами" з Харківщини, що загубили боєприпаси та документи - МВС

Фото: скриншот з відео

Рятуючись від контрнаступу ЗСУ, окупанти залишили безліч боєприпасів.

Поспіхом втікаючи від наступу українських військових у Харківській області, російські загарбники залишили на своїх позиціях не лише документи, а й ящики з боєприпасами.  

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Так, у селі Дачне на Харківщині росіяни влаштували позиції для важкої артилерії та лежбище.  

"Після деокупації фахівці МВС виявили безліч ящиків з-під снарядів, серед них піротехніки ДСНС виявляють цілі боєприпаси. Окупанти так швидко втікали, що залишили навіть власні документи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли, як далеко можуть летіти іранські дрони та чим вони небезпечні.

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Дата публікації
Перегляди
3330
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