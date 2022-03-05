Окупанти так тікали від ЗСУ, що кинули купу техніки і палива на Харківщині (фото)

Окупанти так тікали від ЗСУ, що кинули купу техніки і палива на Харківщині (фото)

У російських військових немає досвіду і вони "розбігаються по сторонам".

Бійці ЗСУ влаштували засідку на російську колону на Харківщині. Окупанти так тікали від наших захисників, що лишили купу нової справної техніки і паливо до неї.

Про це розповіли в одній з бригад ЗСУ.

"Символічна російська 200-та бригада. Прийшла і пішла. Вони кинули техніку, тікаючи під нашими обстрілами. Близько 30 одиниць техніки. Танки, МТ-ЛБ, КамАЗ, "Уралы", - розповів один з бійців.

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Він пояснив, що наші військові намалювали українські прапори на захопленій ворожій техніці для того, щоб вона не лякала місцевих.

"Т-80БВМ - остання модифікація російських танків Т-80 з тепловізійним прицілом. "Буратіно", танки, бензовози - купа техніки. Бензовози повні дизелю і бензину", - додав наш захисник.

За словами українських бійців, у російських військових немає досвіду і вони "розбігаються по сторонам".

"Якщо б ми так колоною їхали, прийняли би бій. І він би був жорсткий. Досвіду в них не було ніякого, тому що одразу почали розбігатися по сторонам", - сказав військовий ЗСУ.