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Окупанти так тікали від ЗСУ, що кинули купу техніки і палива на Харківщині (фото)

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Окупанти так тікали від ЗСУ, що кинули купу техніки і палива на Харківщині (фото)

У російських військових немає досвіду і вони "розбігаються по сторонам".

Бійці ЗСУ влаштували засідку на російську колону на Харківщині. Окупанти так тікали від наших захисників, що лишили купу нової справної техніки і паливо до неї.

Про це розповіли в одній з бригад ЗСУ.

"Символічна російська 200-та бригада. Прийшла і пішла. Вони кинули техніку, тікаючи під нашими обстрілами. Близько 30 одиниць техніки. Танки, МТ-ЛБ, КамАЗ, "Уралы", - розповів один з бійців.

Він пояснив, що наші військові намалювали українські прапори на захопленій ворожій техніці для того, щоб вона не лякала місцевих.

"Т-80БВМ - остання модифікація російських танків Т-80 з тепловізійним прицілом. "Буратіно", танки, бензовози - купа техніки. Бензовози повні дизелю і бензину", - додав наш захисник.

За словами українських бійців, у російських військових немає досвіду і вони "розбігаються по сторонам".

"Якщо б ми так колоною їхали, прийняли би бій. І він би був жорсткий. Досвіду в них не було ніякого, тому що одразу почали розбігатися по сторонам", - сказав військовий ЗСУ.

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Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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