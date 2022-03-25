"Окупанти там, як на долоні": Кім пояснив "феномен Чорнобаївки"

"Окупанти там, як на долоні": Кім пояснив "феномен Чорнобаївки"

Окупанти не встигають тікати з Чорнобаївки і їм постійно прилітає від ЗСУ.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім пояснив "феномен Чорнобаївки", де українські захисники вже десять разів завдали ударів по позиціях російських окупантів на Херсонщині.

Про це Кім розповів УНІАН.

"У Чорнобаївці розташований аеродром, який окупанти зайняли буквально у перші дні війни. Вони почали звозити туди техніку та готувати опорний пункт для подальшого просування. Зокрема, завезли гелікоптери, РСЗВ "Град", РЕБ, ППО тощо. Їх почали обстрілювати наші сили, бо окупанти там, як на долоні. Вони почали звідти відходити. Але вони не встигають відходити і їм постійно прилітає", - сказав Кім.

Голова Миколаївської ОДА висловив думку, що доки окупанти звідти не поїдуть, історія повторюватиметься.

Нагадаємо, 24 березня українські військові 24 березня вдесяте вдарили по позиціях російських військ у Чорнобаївці Херсонської області.

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