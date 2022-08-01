Окупанти з території РФ продовжують обстрілювати Сумську та Чернігівську області

Армія держави-терористки Росії продовжує з власної території обстрілювати Сумську та Чернігівську області.
Протягом минулої доби, 31 липня, під ворожим вогнем опинилися три громади Сумщини, а також Семенівська громада на Чернігівщини.
Про це повідомили у ДПСУ.
Із застосуванням 120-мм мінометів та 122-мм САУ окупанти здійснили обстріл території Білопільської громади. Зазначається, що всього прилетіло три міни та вісім снарядів. Внаслідок обстрілу знищено понад 20 га пшениці.
По території Середино-Будської громади росіяни випустили 35 мінометних мін 120 мм калібру.
Краснопільську громаду армія країни-агресорки накрила артилерійським вогнем. Загарбники випустили понад два десятки боєприпасів з міномета та САУ.
Територію Семенівської громади окупанти обстріляли з російськї Ломаківки. Зазначається, що прилетіло шість артснарядів.
Як повідомлялося, у ніч проти 1 серпня російські війська обстріляли Миколаїв. Під вогонь окупантів потрапили цивільні об’єкти міста. Серед них сучасний та новий травмпункт. Його будували "з нуля" і відкрили наприкінці 2019-го.
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