Окупанти терміново будують нову лінію оборони на Нікольському напрямку — Андрющенко

Росіянам нібито прийшов наказ з "верхівки" відступити "за пирамидки" — так звані "зуби дракона". Тому вони оперативно будують ще одну лінію оборони.

Російські окупанти терміново почали будувати нову лінію оборони на Нікольському напрямку.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Так, за його словами, дорогою від Нікольського до Кінських Роздорів авіація ворога дуже активна. Там значна кількість вантажівок "з живою силою та їхнім мотлохом" повертається в Нікольську частину Маріупольського району.

"Розповідають місцевим про наказ "отступить за пирамидки", - каже Андрющенко.

За його словами, зараз росіяни почали активне окопування в районі лісів Федорівський та Нікольський.

"Схоже на термінову розбудову чергової лінії оборони по Нікольському напряму (лінія Нікольське - Мангукш)", - розповів радник мера Маріуполя.

Нагадаємо, раніше Петро Андрющенко повідомив, що під тимчасово окупованим Маріуполем російські загарбники створили ще один полігон. Кількість особового складу в місті та навколо становить до 40 тисяч осіб.

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