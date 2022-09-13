Окупанти терміново евакуюють своїх родичів з Криму та півдня країни - розвідка

На території анексованого Криму та на окупованому Росією півдні України почастішали випадки "бавовни".

Зі страху та в очікувані наступу Збройних сил України росіяни почали термінову евакуацію своїх родин з півострова та окупованих південних регіонів України. Своїх родичів окупанти везуть назад - на територію Російської Федерації.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

"Попри запевнення населення в безпечності перебування на півострові, представники окупаційної адміністрації Криму, співробітники ФСБ та командири деяких військових частин в таємниці від підлеглих намагаються продати своє житло та терміново вивезти родичів з півострова", - йдеться у повідомленні ГУР.

Крм того, розвідники повідомляють, що окупанти заборонили укладення угод з купівлі-продажу житла, встановили обмеження на пересування кримським мостом та всіляко намагаються закрити доступ до інформації про контрнаступальні дії української армії.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунали три вибухи. "Бавовна" сталася у районі місцевого аеропорту у вівторок, 13 вересня.

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