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Окупанти терміново прибрали з Феодосії два свої кораблі (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Окупанти терміново прибрали з Феодосії два свої кораблі (фото)

Фото: Крим.Реалії

Кораблі прибрали із бухти через кілька годин після того, як українські військові завдали удару по порту.

Російські окупанти прибрали з бухти у Феодосії два російські кораблі.

Про це пише телеграм-канал “Крим. Реалії”.

Як стало відомо, кораблі прибрали із бухти через кілька годин після того, як українські військові завдали удару по порту і десантному кораблю “Новочеркаськ”, який там перебував.

“Через серпанок і велику відстань ідентифікувати кораблі не було можливості, однак, судячи з розмірів, йдеться про один військовий корабель і один військовий катер ЧФ Росії”, - пише телеграм-канал.

Нагадаємо, що російські журналісти показали наслідки знищення корабля "Новочеркаськ" - уламки знаходять по всій Феодосії.

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Дата публікації
Перегляди
1257
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